تحقيق جديد يضاف الى لجان التحقيق القديمة.. الداخلية تعلن عن اجراءات خجولة بعد مجزرة ساحة الخلاني

2019/12/07 | 00:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية العراقية ،الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي استهدف المتظاهرين وسط العاصمة بغداد .وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم”.واشار الى […]

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