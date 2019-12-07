مندسون يلجأون لاشاعة الخوف والرعب وحرق متاجر بغداد

2019/12/07 | 00:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خبر عاجل ورد قناة العالم الاخبارية لجأ مندسون بعد التظاهرات السلمية الكبيرة التي شهدتها بغداد يومي الخميس والجمعة الى اشاعة الخوف والرعب وحرق المت...

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