مفوضية حقوق الانسان تصدر تحذيراً خطيراً بعد احداث ساحة الخلاني

2019/12/07 | 00:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذرت مفوضية حقوق الانسان ،الجمعة، من انفلات الوضع الأمني في ساحة التظاهر وسط بغداد مما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.وطالبت المفوضية بحسب بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ” القوات الامنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الامن لساحات التظاهر في بغداد.هذا وافاد […]

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