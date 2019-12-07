2019/12/07 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي: مهنا تعرض الى طعنات بالسكاكين من قبل جماعة مندسة محترفة بالقتل والتخريب في ساحة الخلاني وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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