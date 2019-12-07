2019/12/07 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي ينعى المصور احمد مهنا الذي استشهد مساء الجمعة اثناء مشاركته بالتظاهرات السلمية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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