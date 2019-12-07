حاكم كريم عطية - حكومة تصريف أعمال أم أستكمال معالجة متظاهري ساحة التحرير

2019/12/07 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية أصوات الرصاص من سيارات المليشيات في منطقة السنك والخلاني وساحة التحرير لها مؤشرات خطيرة في العراق أزاء حركة الأنتفاضة الشعبية وهو تصعيد خطير لجر البلاد ألى أتون حرب طاحنة لتبرير تدخل الحكومة لفض النزاع بين المتظاهرين العزل وقوات المليشيات وبالتالي الدخول الرسمي ألى ساحات الأعتصام ليس لحماية المتظاهرين لا وأنما لأحتلال سوح التظاهر وأنهاء حالات الأعتصام والتجمهر في هذه الساحات والتي بات تعد من نقاط......

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