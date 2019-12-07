جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها- الآرامية الأم - 5 .على جدار الثورة رقم -241

2019/12/07 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس إذاً حلّت اللغة الآرامية وحفيدتها السريانية بجدارة محل اللغات التصويرية القديمة ..وأحالتها على المعاش في متاحف العالم القديم ...وهكذا أصبحت الآرامية وإبنتها البكر السريانية لغة التجارة والسياسة والمواثيق الدولية كلها في المشرق , وحوض المتوسط كله حتى - قرطاج الكبرياء...والمغرب الأقصى ..وإمتذ نفوذها إلى الجنوب كله حتى بحر العرب والقرن الأفريقي ...وما اللغة ( التغرينية - أو التجري ) التي لات......

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