خلف: قواتنا ملتزمة بوصايا المرجعية لحماية المتظاهرين

2019/12/07 | 00:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف امس الجمعة، أن القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية العليا لحماية المتظاهرين السلم...

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