الشيخ الأمين: طاعة المرجعية الدينية امر واجب ولا سلاح الا سلاح الدولة

2019/12/07 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم، من الفتنة الداخلية، مؤكدا على، ضرورة طاعة المرجعية الدينية، ورفض الصدام المسلح، داعيا

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