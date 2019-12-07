2019/12/07 | 01:03 - المصدر: الغد برس

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قوات مكافحة الشغب والرد السريع تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في

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قوات مكافحة الشغب والرد السريع تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في كربلاء

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