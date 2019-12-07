الخزعلي: الصدام المسلح امر مرفوض

2019/12/07 | 01:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، ان الصدام المسلح امر مرفوض.

وقال الخزعلي في تغريدة بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها ان "الصدام المسلح امر مرفوض الصحيح هو انسحاب كل المسلحين وترك المجال للأجهزة الامنية بملئ المكان وفرض سيطرتها على الأوضاع".

واضاف "طاعة المرجعية الدينية امر واجب ولا سلاح الا سلاح الدولة وحذار من الفتنة الداخلية".

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