2019/12/07 | 01:06 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي ينفي وجود اي نية باقتحام ساحة الحبوبي، ويحذر من انتشار الشائعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 01:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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