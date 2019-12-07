اعلام الحشد يصدر بيانا بشأن استشهاد المصور

2019/12/07 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

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اصدرت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي بيانا بخصوص استشهاد المصور في اعلام الحشد " احمد المهنا" خلال مشاركته بالتظاهرات.





ونعت مديرية الإعلام في هيئة

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