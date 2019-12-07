2019/12/07 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اصدرت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي بيانا بخصوص استشهاد المصور في اعلام الحشد " احمد المهنا" خلال مشاركته بالتظاهرات.
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اصدرت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي بيانا بخصوص استشهاد المصور في اعلام الحشد " احمد المهنا" خلال مشاركته بالتظاهرات.
ونعت مديرية الإعلام في هيئة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلام الحشد يصدر بيانا بشأن استشهاد المصور " احمد المهنا" خلال مشاركته بالتظاهرات ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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