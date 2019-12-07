نساء مكوّنات بعشيقة يقدّمن تحفاً فنّية في بازار ألوان لمناهضة العنف ضد المرأة

2019/12/07 | 01:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت منظمة جسر إلى (UPP الإيطالية) ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى في ناحية بعشيقة ظهر هذا اليوم الجمعة المصادف 6 كانون الأول 2019 “بازار ألوان” إنطلق البازار بالترحيب بالحضور من قبل موظّف المشروع في مركز بعشيقة الناشط لؤي الياس ومن ثمّ ألقت إحدى المشاركات في البازار كلمة …

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