تقارير عن وجود قنبلة في قاعدة باتريك الجوية في فلوريدا

2019/12/07 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون بقاعدة باتريك التابعة للقوات الجوية الأمريكية بولاية فلوريدا، أن هناك تقارير عن تهديد بوجود قنبلة، مشيرين إلى إخلاء المنطقة وأن السلطات فتحت تحقيقا في الأمر.

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