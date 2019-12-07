روسيا تهدد بالرد المماثل على أي إنتشار صاروخي أمريكي

2019/12/07 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن روسيا لن تتردد في الرد على أي انتشار صاروخي جديد من جانب الولايات المتحدة.

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