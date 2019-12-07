داخلية العراق تفتح تحقيقا بحادث اطلاق النار في الخلاني

2019/12/07 | 02:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية العراقية انها فتحت تحقيقا في حادث اطلاق النار في ساحة الخلاني وسط بغداد حيث اسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة العشرات. ...

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