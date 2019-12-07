2019/12/07 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #قاسم_المحبشي شاءت الظروف والأقدار أن تناقش طالبتي شيماء عبدالعزيز الشامي أطروحتها بالدكتوراه الموسومة ب ( فلسفة التاريخ بالفكر الأمريكي المعاصر أولفين توفلر موضوعًا ) في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عدن يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 / 12/ 2019م.
بينما كنت غائبًا في إجازة التفرغ العلمي بجامعة القاهرة.
وقد انتدب قسم الفلسفة الدكتور عادل عبده علي رئيس القسم لحل محلي في لجنة المناقشة المكونة من الزميلين العزيز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - أولفين توفلر فيلسوف تاريخ يا توفيق!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بينما كنت غائبًا في إجازة التفرغ العلمي بجامعة القاهرة.
وقد انتدب قسم الفلسفة الدكتور عادل عبده علي رئيس القسم لحل محلي في لجنة المناقشة المكونة من الزميلين العزيز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - أولفين توفلر فيلسوف تاريخ يا توفيق!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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