قاسم المحبشي - أولفين توفلر فيلسوف تاريخ يا توفيق!

2019/12/07 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي شاءت الظروف والأقدار أن تناقش طالبتي شيماء عبدالعزيز الشامي أطروحتها بالدكتوراه الموسومة ب ( فلسفة التاريخ بالفكر الأمريكي المعاصر أولفين توفلر موضوعًا ) في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عدن يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 / 12/ 2019م.بينما كنت غائبًا في إجازة التفرغ العلمي بجامعة القاهرة.وقد انتدب قسم الفلسفة الدكتور عادل عبده علي رئيس القسم لحل محلي في لجنة المناقشة المكونة من الزميلين العزيز......

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