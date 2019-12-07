واشنطن تعتزم إرسال 7 آلاف جندي لمواجهة ايران وصاروخان يستهدفان قاعدتها قرب بغداد

2019/12/07 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ بغداد‭- ‬عامر‭ ‬طويريجي قال‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬الخميس‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬مارك‭ ‬اسبر‭ ‬يعتزم‭ ‬ارسال‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬الاف‭ ‬جندي‭ ‬اضافي‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬لمواجهة‭ ‬ايران‭.‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬المسؤول‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬وجهتها‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬لكن‭ ‬معلومات‭ ‬اولية‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬توزيع‭ ‬القوات‭ […]

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