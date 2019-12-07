مصدر: نجدة ذي قار تدخل حالة الانذار بعد ورود معلومات عن نية جماعات مسلحة الهجوم على ساحة الحبوبي

2019/12/07 | 04:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أكد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، أن شرطة النجدة دخلت حالة الانذار في المحافظة بأعلى مستوياته.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "هناك تنسيق عال بين المتظاهرين وقائد شرطة ذي قار، العميد ريسان الإبراهيمي على إعطاء مهام مسك الأمور الأمنية لشرطة النجدة عند مداخل ومخارج ساحة الحبوبي".

وبين المصدر، أن "التحركات والاوامر هذه تأتي بعد معلومات مؤكدة عن نية جماعات مسلحة تنفيذ هجوم على ساحة الحبوبي المخصصة للمتظاهرين في الناصرية".

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