الاسدي: الشعب والمرجعية والحشد ثلاثية نصر وبناء العراق

2019/12/07 | 04:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر رئيس كتلة السَند الوطني في البرلمان العراقي أحمد الأسدي، أنَّ ثلاثية النصر والبناء في العراق تتشكل مِن الشعب العراقي والمرجعية الدينية العُليا ...

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