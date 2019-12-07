المحمداوي يعلن نزول قطعات عمليات بغداد لمسك ساحة الخلاني

2019/12/07 | 05:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد نزول قطعات الجيش لمسك ساحة الخلاني وسط العاصمة.

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