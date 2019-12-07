العقوبات نتيجة غيض أميركا من دحرنا للارهاب التكفيري

2019/12/07 | 06:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي في حركة عصائب اهل الحق الاسلامية في العراق محمد الربيعي أن العقوبات الأمريكية المفروضة على قياديين في الجماعة لن تنفع....

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