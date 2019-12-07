نائلة الشقراوي - الفكرة الشعرية ديوان سديم الورد نموذجا

2019/12/07 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي الى الآن لازالت هناك أصوات تحتج على تسمية قصيدة النثر بالقصيدة رغم أننا في المغرب العربي خاصة تجاوزنا مسألة الجدال حول شرعيتها من عدمها واهتم كتابنا بتطويرها والاشتغال على كتابتها بما يضمن مواجهة كتاب شعر العروض والمنظرين له بالحجة .الحجج مختلفة واهمها مواكبة النثر لموجة التحديث في الكتابة اكثر من اهتمام العمودي بها .التحديث مس الفكرة المكتوبة بعد أن اهتم بالمبنى ،وهو ما مكن الكتاب من سهولة ادماج ......

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