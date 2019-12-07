سعد الله مزرعاني - جانبا الصراع... والتوازن المطلوب وطنياً

2019/12/07 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني رغم دخول الأزمة إلى كلّ بيت في لبنان، وحتى في المغتربات (مئات آلاف المغتربين اللبنانيين تضرّروا مباشرة، بسبب امتلاكهم حسابات في المصارف اللبنانية، فضلاً عن آلاف الطلاب في الخارج)، ما زال النقاش في أسباب الأزمة، وخصوصاً في محاولة استغلالها، أمراً ضرورياً.وهو، في كل الحالات، قائم، ويدور بشأنه جدال متواصل يجنح قسم كبير من المشاركين فيه نحو الاختزال أو الاجتزاء أو الاستنساب.لذلك، لا بدّ م......

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