منظمة البديل الشيوعي في العراق - مهاجمة المنتفضين بالسكاكين، لن ينقذ أوغاد الإسلام السياسي من السقوط

2019/12/07 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق قامت مجموعات بلطجية مجرمة تابعة للميليشيات المسلحة لأحزاب الإسلام السياسي الحاكمة في العراق بمباغتة عدد من المنتفضين ومهاجمتهم بالسكاكين في ساحة التحرير في بغداد صباح يوم الخميس 5 كانون الأول 2019 ومن ثم الاختباء داخل حشود المنتفضين.ان المجازر البشعة الأخيرة التي ارتكبتها سلطات الإسلام السياسي الحاكمة في العراق وميليشياتها ومختلف أجهزتها القمعية، في الناصرية والنجف وكربلاء والبصرة وعلى جسر ال......

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