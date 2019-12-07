شاهد..لحظة اطلاق النار على المتظاهرين في السنك ببغداد

2019/12/07 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وارة الداخلية العراقية، إرتفاع عدد قتلى وجرحى حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في محيط منطقة السنك وسط العاصمة بغداد مساء امس الجمعة....

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