2019/12/07 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة ذي قار، الشائعات التي تحدثت عن نية الشرطة بإقتحام ساحة التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط المدينة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تحذر من الشائعات وتنفي الاقتحام ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تحذر من الشائعات وتنفي الاقتحام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).