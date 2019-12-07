بعد أحداث أمس.. عمليات بغداد توجه الجيش بمسك الخلاني وحماية المتظاهرين

2019/12/07 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (7 كانون الأول 2019)، نزول قطعات الجيش العراقي لمسك ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "قطعات قيادة عمليات بغداد تم توجيهها لمسك ساحة الخلاني وكل المقربات منه لحماية المتظاهرين السلميين في ساحة التظاهر".

واعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد مساء الجمعة، مما ادى الى استشهاد أربعة مدنيين وإصابة 80 آخرين.





وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم".

واضاف، ان "الحادثة اسفرت عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 80 آخرين حسب احصائية وزارة الصحة".

واشار الى ان "القوات الامنية شرعت بتطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث".

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الكهرباء، الجمعة، توضيحا بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن الخلاني والسنك.

وقالت الكهرباء في بيان، "نود اعلامكم بانقطاع التيار الكهربائي عن السنك والخلاني بسبب بعض المواجهات في تلك المنطقة مما تسبب بانقطا

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، صدور مقررات بشأن مواعيد الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية، والغاء بعض العطل الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنفي كل ما اوردته وتورده

بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، وبجهود ضباط البحث والتحري عن ضبط واحالة عجلة محملة بمادة ( جبن غير مطبوخ وحليب سائل وقشطة) في منفذ الشيب الحدودي.

وبحسب بيان الهيأة، فقد تم "إكمال المعاملة الكمركية من قبل مركز كمرك الشيب وبعد

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