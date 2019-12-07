إيران.. هل يؤثر رفع أسعار الوقود على الاقتصاد؟

2019/12/07 | 09:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تحول في سياسات دعم البنزين التي أدت إلى احتجاجات اجتماعية هائلة، وإلى رد فعل غير مسبوق من الحكومة لإغلاق الإنترنت لمدة أسبوع.

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