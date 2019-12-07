لاكروا: هكذا تشتري الصين العالم

2019/12/07 | 09:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ إطلاق مشروع "حزام واحد طريق واحد" سنة 2013 الذي يهدف رسميا إلى ربط الصين ببقية العالم، تمكنت بكين من توسيع نفوذها الاقتصادي في القارات الخمس من خلال استثمارات بمليارات الدولارات.

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