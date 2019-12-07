2019/12/07 | 09:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب البنك الدولي، الجمعة، داعيًا المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هذا معقول.. ترامب يتحدث عن أموال وقروض الصين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هذا معقول.. ترامب يتحدث عن أموال وقروض الصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).