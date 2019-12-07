ترامب يحث البنك الدولي بالتوقف عن إقراض الصين

2019/12/07 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريده له، اليوم السبت، البنك الدولي على التوقف عن منح الصين قروضاً مالية، كون بكين تملك أموالاً ضخمة.

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