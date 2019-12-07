خصائص الأسبيرين المضادة للسرطان

2019/12/07 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، أن جرعات صغيرة من الأسبيرين يمكن أن تزيد فرص التغلب على السرطان.

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