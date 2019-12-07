حادث مروري مروع ينهي حياة ملكة جمال باكستان

2019/12/07 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقت ملكة جمال باكستان السابقة، زينب نافيد، مصرعها بحادث مروري مروع على الطريق السريع في ولاية ماريلاند الأميركية .

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