بارزاني يعبر عن حزنه بعد

2019/12/07 | 09:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني – صورة أرشيفية

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