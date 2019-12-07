فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 10

2019/12/07 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم كلما افكر ان اكتب عبارة لمدينة احببتهالمدينة يكتسحها العنف والخوف والظلاملا احب ان اقول كلاما مباشرا وافضل ان اكتب :فراشة البرد ..وفراشة الناركلاهما هاربتان من القدر المكتوبواللوعة دائما هي عنوان جدل ايامنا*في العزلة واليأسفي الواجب اعالي الجبال وعند الحدودفي نوبات الحراسة الليلية والمستشفياتيوجد دائما هنالك قلب ينبض بالحبوذاكرة تستعيد ولسان يلهج بأسم ا......

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