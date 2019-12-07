2019/12/07 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى بداية أعتذر لعدم انتظامي في كتابة ما يشغلني هذه الفترة وتحديدا في هذا الموضوع؛ بسبب التزامي بعدة أبحاث جديدة أحلم بأن تشكل نسقا رافعا للمستقبل، على قدر الجهد والسعي الذي وضعته فيهم ومدى الحلم والأمل بنهضة الذات العربية واستعادتها.حقيقة في كل موضوع أكتب فيه، توجد نقطة هى المُفجر للأسئلة والبحث عن "النمط" الكامن فيما ورائها، وفي موضوع انتحار الشاب الجامعي المصري من فوق برج القاهرة، فَجرَ الموضوع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حاتم الجوهرى - بديل الانتحار: عن المسافة بين النبوة والسقوط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حاتم الجوهرى - بديل الانتحار: عن المسافة بين النبوة والسقوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).