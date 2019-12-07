الرافدين يمنح شريحة من الموظفين سلفة 25 مليون دينار

2019/12/07 | 09:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا يكون المنح على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز إن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد

وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة، داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف.

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