البدء بعملية فرز اسماء المتقدمين للتعيينات على ملاك تربية نينوى

2019/12/07 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

افاد مراسلنا في محافظة نينوى، بالبدء بعملية فرز اسماء المتقدمين على تربية نينوى

وقال مراسلنا اليوم السبت، ان "لجنة مختصة باشرت صباح اليوم

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