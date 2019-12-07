توقيف 6 سعوديين قرب موقع هجوم فلوريدا والملك سلمان يعلق: الجاني لا يمثلنا

2019/12/07 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف ستة سعوديين قرب قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية...





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