توقيف 6 سعوديين قرب موقع هجوم فلوريدا والملك سلمان يعلق: الجاني لا يمثلنا


توقيف 6 سعوديين قرب موقع هجوم فلوريدا والملك سلمان يعلق: الجاني لا يمثلنا
2019/12/07 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف ستة سعوديين قرب قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية...

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