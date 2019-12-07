بعد دخول مسلحين وقتل المتظاهرين.. قوات الجيش تنزل في ساحة الخلاني لحماية المحتجين!

2019/12/07 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، نزول قطعات الجيش لمسك ساحة الخلاني وسط العاصمة، فيما اكدت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة اطلاق النار على المتظاهرين.وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح له اليوم السبت، إنه “تم توجيه قطعات قيادة عمليات بغداد لمسك ساحة الخلاني وكل المقتربات منه الحماية المتظاهرين السلميين في […]

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