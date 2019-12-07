كتلة الحكمة تعلق على الحظر الامريكي ضد شخصيات عراقية

2019/12/07 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الحكمة النيابية، رفضها للعقوبات الامريكية على شخصيات عراقية بتهمة قتل المتظاهرين والفساد....

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