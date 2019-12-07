بعد خروج المسلحين.. جبل شهداء التحرير يعود إلى المتظاهرين(فيديو)

2019/12/07 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمركز متظاهرو ساحة التحرير من جديد في كراج السنك، بعد اقتحامه ليل أمس الجمعة، من قبل مسلحين مجهولين وفتحوا نيرانهم على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل ما يقارب 17 شابًا وجرح العشرات.ودخلت قوة مسلحة ترتدي الدشداشات والملابس المدنية الرياضية وتحمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، إلى ساحة الخلاني وكراج السنك وفتحت النار على المتظاهرين وحرق سطح […]

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