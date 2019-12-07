لا غالبية صامتة في العراق..

2019/12/07 | 10:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت هناك قناعة راسخة لدى غالبية الشعب العراقي، ان امريكا تحاول وبشكل مستميت عبر تدخلها المباشر والسافر وعبر ادواتها التي باتت مكشوفة، لضرب النظام ال...

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