كوردستان تترقب خطاباً لمسرور بارزاني بعد

2019/12/07 | 10:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء اليوم يتحدث فيه عن إنجازات حكومته – صورة: كوردستان 24

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