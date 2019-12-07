عبدالخالق حسين - متى كانت السعودية نصيرة لثورات الشعوب؟

2019/12/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين نحن نعيش اليوم في عالم مقلوب واقف على رأسه، أو سميه عالم اللامعقول(surrealism)، عالم فجأة تحولت فيه المملكة العربية السعودية الوهابية من دولة تصدر الإرهاب الوهابي لقتل الشعوب، وبالأخص إلى شعبنا العراقي، إلى دولة نصيرة لثورات الشعوب، وبالأخص لشعبنا العراقي أيضاً، والأكثر غرابة أنها تناصر ثورة تقوم بها شيعة العراق.فسبحان مغيِّر الأحوال من حال إلى حال!!!.عجبي، كيف صار الشيطان نبياً؟وأخيراً ......

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