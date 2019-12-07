بالصور.. الثلوج تغطي كل شيء .. منطقة عراقية تحاكي موسكو في برودة طقسها

2019/12/07 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – اربيل

تناقل ناشطون ومختصون في الطقس،اليوم السبت، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تراكم الثلوج في منطقة حاج عمران شمالي العراق.

وتقع منطقة حاج

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