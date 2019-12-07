قيادي بالحشد لـ

2019/12/07 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

صرح معاون الدعم اللوجستي في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي حيدر علي شريف، ان عصابات داعش الارهابية اخذت تنشط في عملياتها مستغلة

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