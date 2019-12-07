نائبة توضح قانونية إرسال موزانة 2020 من حكومة تصريف الأعمال إلى البرلمان

2019/12/07 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضحت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود، السبت (07 كانون الأول 2019)، أن إرسال قانون موازنة 2020 من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وقالت محمود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان أصبحت الحكومة تصريف أعمال وأصبح هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة، ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان ووفق لهذا النظام فان مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة".

وأضافت:" أنه صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال، ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي ".

وتابعت، أن "قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية ولها طبيعتها الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الأخرى وانما من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة لانها تتعلق بكافة المواطنين، وعليه بامكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان"، مشيرة إلى أن "قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية ويطعن ذلك حتى ويحسمها المحكمة المذكورة" .

بغداد اليوم- بغداد

علّق سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، السبت (07 كانون الأول 2019)، على الأحداث التي حصلت في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد يوم أمس.

وقال هوث في تغريدة عبر منصة تويتر: "غاضب واشعر بالحزن العميق على جرائم القت

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، السبت (07 كانون الأول، 2019) أن أحداث الأمس هي تطبيق لتهديدات ما بعد الاستقالة.

وقال الزرفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "ما يحدث من مجزرة في بغداد بحق الشعب الثائر

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف ستة سعوديين قرب قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا للاستجواب حول حادث إطلاق نار خلف 3 قتلى و8 جرحى فيها أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ثلاثة من الم

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